"Мне очень нравится в этой роли". Игнашевич рассказал о первом рабочем дне в качестве тренера

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич в Инстаграме рассказал о первом рабочем дне в качестве помощника тренера молодежной команды ЦСКА.

- Вот так вчера прошел мой первый день на новой работе. Молодежка ЦСКА под руководством Андрея Аксенова победила молодежный состав "Локомотива" - 3:2, - написал Игнашевич. - Я наблюдал за игрой с трибуны, а в перерыве поделился наблюдениями с главным тренером. Мне очень нравится в этой роли. Хочу поделиться своим практическим опытом с Андреем и помочь ему и команде достойно выступить в сезоне.