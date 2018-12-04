"Мне нужно ходить с топором за любовницами?" Жена Мамаева - об изменах мужа

Супруга хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что муж признался ей в изменах. Она также добавила, что он хочет уйти из семьи.

- Что мне делать, ходить с топором за этими любовницами или доказывать всем, что не надо трогать женатых мужчин, у которых есть дети, семья? - сказал Мамаева в интервью порталу "Москва 24". - Я не знаю, что эта девушка, или кто там она, говорит моему мужу такого, что он хочет уйти из семьи.

Дети без папы просто не могут, это просто как оторвать кусок руки или ноги. Но измены - это факт, и Паша в этом признался.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокоринымбыли взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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