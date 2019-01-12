"Мне было приятно играть в такой команде". Гулиев поблагодарил болельщиков "Ростова"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев поблагодарил болельщиков "Ростова" за поддержку. 22-летний хавбек выступал за дончан в 2018 году и вернулся в московский клуб 9 января 2019 года.

- Я хочу поблагодарить всех болельщиков "Ростова"! Мне было очень приятно находиться в этом городе и в такой команде! Выходить на "Ростов-Арену" при таком большом количестве фанатов. При любом результате и раскладе игры поддерживали всегда одинаково мощно!

Ни для кого не было секретом, как я отношусь к "Спартаку", и то, что я всегда хотел дойти до основы и закрепиться там! В "Ростове" было очень хорошо, но я не мог упустить возможность попасть туда, куда всегда стремился! Еще раз, всем фанатам спасибо за все! - написал Гулиев в своем Инстаграме.

В текущем сезоне Гулиев провел 15 матчей за "Ростов", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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