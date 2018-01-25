Младшего Еременко в "Спартаке" не будет

"Спартак" отказался от идеи приобретения 19-летнего хавбека молодежного состава "Базеля" Сергея Еременко, младшего брата Алексея (в прошлом выступал в РФПЛ за "Сатурн" и "Рубин") и Романа ("Рубин" и ЦСКА).

Полузащитник прошел просмотр на первом зимнем сборе красно-белых в Дубае, который состоялся с 9 по 22 января, приняв участие в контрольном матче с китайским "Шанхай Шанган" (0:1). При этом его фамилия отсутствует в списке футболистов, вылетевших сегодня в Испанию на второй этап подготовки. (Вячеслав КОРОТКИН)

Таблица переходов РФПЛ