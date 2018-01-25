15:37 | Футбол — РФПЛ

Младшего Еременко в "Спартаке" не будет

Сергей ЕРЕМЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сергей ЕРЕМЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Спартак" отказался от идеи приобретения 19-летнего хавбека молодежного состава "Базеля" Сергея Еременко, младшего брата Алексея (в прошлом выступал в РФПЛ за "Сатурн" и "Рубин") и Романа ("Рубин" и ЦСКА).

Полузащитник прошел просмотр на первом зимнем сборе красно-белых в Дубае, который состоялся с 9 по 22 января, приняв участие в контрольном матче с китайским "Шанхай Шанган" (0:1). При этом его фамилия отсутствует в списке футболистов, вылетевших сегодня в Испанию на второй этап подготовки. (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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jeltaagazetenka

достали форсить спам уже, как киркоров какой-то

17:48

vassel

Как и всех остальных. Все адекватные футболисты понимают, что переход в Спартак означает конец карьере!

17:25

EstStar

о Спартаке много ещё статей будут ,щя чемпионский титул защитим

16:27

Веравалер

Ну и правильно. Это фамилиё для ДК или ФК Конюшня

16:15

karlikf1

А чего не подошёл-то? Надо статью об этом написать, на весь разворот, как говорится. Ну, а что, речь же идёт о Ермёнко, а самое главное о Спартаке.

15:46