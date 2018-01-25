Младшего Еременко в "Спартаке" не будет

"Спартак" отказался от идеи приобретения 19-летнего хавбека молодежного состава "Базеля" Сергея Еременко, младшего брата Алексея (в прошлом выступал в РФПЛ за "Сатурн" и "Рубин") и Романа ("Рубин" и ЦСКА).
Полузащитник прошел просмотр на первом зимнем сборе красно-белых в Дубае, который состоялся с 9 по 22 января, приняв участие в контрольном матче с китайским "Шанхай Шанган" (0:1). При этом его фамилия отсутствует в списке футболистов, вылетевших сегодня в Испанию на второй этап подготовки. (Вячеслав КОРОТКИН)
- Спартак (футбол)
- Базель (футбол)
- Роман Еременко
- Алексей Еременко-мл. (футболист)
- Шанхай Шанган
- Сергей Еременко
jeltaagazetenka
достали форсить спам уже, как киркоров какой-то
17:48
vassel
Как и всех остальных. Все адекватные футболисты понимают, что переход в Спартак означает конец карьере!
17:25
EstStar
о Спартаке много ещё статей будут ,щя чемпионский титул защитим
16:27
Веравалер
Ну и правильно. Это фамилиё для ДК или ФК Конюшня
16:15
karlikf1
А чего не подошёл-то? Надо статью об этом написать, на весь разворот, как говорится. Ну, а что, речь же идёт о Ермёнко, а самое главное о Спартаке.
15:46