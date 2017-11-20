Мкртычев - о желании "Локомотива" перенести матч из Хабаровска: "Они делают СКА гадости"

Глава попечительского совета "СКА-Хабаровск" Аркадий Мкртычев выразил несогласие с попытками "Локомотива" перенести очный матч 18-го тура чемпионата России из Хабаровска. Ранее стало известно, что железнодорожники обратились к хабаровчанам с официальным письмом с предложением перенести игру в Москву или Сочи. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в день игры в Хабаровске ожидается около 20 градусов мороза.

– Сейчас многие шумят, возник вопрос с "Локомотивом", но сразу шутка: порядочный человек гадости делает без всякого удовольствия. Вот и они нам сегодня делают гадости, на всякий случай, наверное, потому что лень к нам летать. Но мы же Россия, и если к нам не летать, то у нас никогда не будет стадионов, футбола, и других факторов, составляющих футбольную жизнь, – сказал в эфире программы "8-16" Мкртычев.