Мийо Цакташ: "Здорово же, что в "Рубине" выступает экс-игрок "Барселоны" и "Арсенала"

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ выразил радость в связи с ростом конкуренции в клубе после летнего трансферного окна, информирует "БИЗНЕС Online". Хорват отметил, что от такого опытного хавбека, как Алекс Сонг, можно многому научиться.

– С Грасией в "Рубин" пришло много новичков. Появились Сонг и Рочина, вернулся М'Вила, а еще в команде были Ахметов, Оздоев и Камболов, у которых есть российских паспорт. Летом не боялись потерять место в команде?

– Мне, наоборот, понравилось, что в "Рубине" появились такие игроки, что в команде такая высокая конкуренция. В клуб приходит играть футболист "Барселоны" и "Арсенала" – это же здорово! Я просто сказал себе, что нужно еще упорнее тренироваться, больше выкладываться и стать еще лучше. Можно ведь и что-то увидеть у такого опытного игрока, как Сонг, почерпнуть что-то для себя из его игры.

– Судя по последним матчам, сейчас вы выигрываете конкуренцию у Оздоева, который два последних сезона неизменно выходил в старте, и у Сонга, у которого за спиной "Барселона" и "Арсенал". Как?

– Каждая новая игра, каждый новый день влияют на игроков, все начинается с начала. Поэтому на каждой тренировке я выкладываюсь на сто процентов и жду, что окажусь в составе. Может, в этом причина? Сонг играл в "Барселоне" и "Арсенале", но, возможно, в России ему сложнее. Здесь все иначе: нужно больше бегать, важна физика, может, ему чуть-чуть не подходят такие условия. К ним нужно притереться, а я уже почти привык к российскому чемпионату.

– Какой в быту Сонг? Он ведет себя как топ-звезда или не вызывает много внимания?

– С ним приятно играть и тренироваться, приятно общаться. С ним никто не чувствует себя каким-то не таким. Он хороший парень.