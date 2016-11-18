Мийо Цакташ: "В "Рубине" глубоко уважают Бердыева"

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ рассказал, что все игроки команды поскорее хотели вернуться на "Казань Арену", информирует "БИЗНЕС Online". Хорват также выразил желание выиграть Кубок России.

– Возвращение на "Казань Арену" как-то помогло команде?

– Было заметно, что все хотели вернуться и играть здесь. Центральный – неплохой стадион, но на "Казань Арене" условия намного лучше. Я играл на "Сан-Сиро", на нескольких стадионах в Германии и могу сказать, что "Казань Арена" – это стадион очень высокого уровня. Но я чувствовал на Центральном душу, есть какой-то особенный футбольный дух во всех этих легкоатлетических дорожках.

– "Рубин" в последних матчах побеждает. Команда нашла свою игру?

– В начале сезона нам было сложно найти свой рисунок, ведь пришел новый тренер, много новых игроков, новая философия футбола. Сейчас мы начинаем понимать друг друга, наладили контакт, связи. Думаю, игра нам и дальше будет даваться.

– Насколько реально в этом сезоне "Рубину" выйти в еврокубки через чемпионат или Кубок России?

– Хочу, чтобы мы попали в еврокубки через чемпионат, но и, конечно, хочется выиграть Кубок России. Занять достойное место и выиграть трофей.

– Ближайший матч с "Ростовом" преподносится как противостояние с Курбаном Бердыевым, который с "Рубином" выиграл все. У игроков будет особый настрой на эту игру?

– Я слышал о Бердыеве уйму хороших вещей, он сделал много хорошего для команды, многого добился. Я вижу, что в нынешней команде Бердыева глубоко уважают, и его команду считают сильной. Мы уважаем нашего соперника. Думаю, что игра будет интересной.

Трансляция матча "Рубин" - "Ростов"