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Мийо Цакташ: "В "Рубине" глубоко уважают Бердыева"

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Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ рассказал, что все игроки команды поскорее хотели вернуться на "Казань Арену", информирует "БИЗНЕС Online". Хорват также выразил желание выиграть Кубок России.

 
21 ноября 2009 года. Казань. "Рубин" - "Зенит" - 0:0. Триумф Курбана БЕРДЫЕВА: его "Рубин" второй раз стал чемпионом России.Восток - Запад. Планета Курбана Бердыева

– Возвращение на "Казань Арену" как-то помогло команде?

– Было заметно, что все хотели вернуться и играть здесь. Центральный – неплохой стадион, но на "Казань Арене" условия намного лучше. Я играл на "Сан-Сиро", на нескольких стадионах в Германии и могу сказать, что "Казань Арена" – это стадион очень высокого уровня. Но я чувствовал на Центральном душу, есть какой-то особенный футбольный дух во всех этих легкоатлетических дорожках.

– "Рубин" в последних матчах побеждает. Команда нашла свою игру?

– В начале сезона нам было сложно найти свой рисунок, ведь пришел новый тренер, много новых игроков, новая философия футбола. Сейчас мы начинаем понимать друг друга, наладили контакт, связи. Думаю, игра нам и дальше будет даваться.

– Насколько реально в этом сезоне "Рубину" выйти в еврокубки через чемпионат или Кубок России?

– Хочу, чтобы мы попали в еврокубки через чемпионат, но и, конечно, хочется выиграть Кубок России. Занять достойное место и выиграть трофей.

– Ближайший матч с "Ростовом" преподносится как противостояние с Курбаном Бердыевым, который с "Рубином" выиграл все. У игроков будет особый настрой на эту игру?

– Я слышал о Бердыеве уйму хороших вещей, он сделал много хорошего для команды, многого добился. Я вижу, что в нынешней команде Бердыева глубоко уважают, и его команду считают сильной. Мы уважаем нашего соперника. Думаю, что игра будет интересной.

Трансляция матча "Рубин" - "Ростов"

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/article/177172/

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