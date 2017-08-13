Мийо Цакташ: "Рубину" нужно перестать пропускать голы на последних минутах"

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ отметил, что команда провела тяжелый матч против "СКА-Хабаровск" (1:1) в 6-м туре чемпионата России. Он также добавил, что казанцам нужно работать над тем, чтобы больше не пропускать голы на последних минутах.

Напомним, что хабаровчане забили гол на 82-й минуте, "Рубин" отыгрался на второй добавленной минуте.

– Сегодня было очень тяжело, было много борьбы в центре поля, – сказал в интервью клубной пресс-службе Цакташ. – Жалко, что мы пропустили, но в то же время рад, что мне удалось забить гол и мы не проиграли. Тренер сказал мне, что нужно делать, и в эпизоде с забитым голом так и получилось. "Рубину" нужно работать над тем, чтобы больше не пропускать голы на последних минутах.