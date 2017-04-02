Мийо Цакташ: "Нельзя сказать, что "Рубин" плохо играл"

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 21-го тура чемпионата России заявил, что его команда не смогла обыграть соперника из-за плохой реализации моментов. Казанский клуб занимает десятое место в турнирной таблице премьер-лиги.

– У нас были хорошие моменты, хорошие контратаки, – цитирует "Р-Спорт" Цакташа. – Мы не забили, а "Зенит" забил. В этом вся разница. Нельзя сказать, что мы играли плохо. Первый тайм для нас тоже был неплохой. Нас очень расстроил первый пропущенный гол. Мы не опустили голову, шли вперед, но опять же все свелось к реализации моментов.