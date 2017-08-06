Мийо Цакташ: "Бердыев – хороший тренер. Он многое поменял"

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ подчеркнул, что команда изначально настраивалась на победу в матче 4-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1). Также хорват отметил, что казанцы намерены попасть в еврокубки по итогам сезона.
– ЦСКА сегодня больше владел мячом – мы играли на контратаках, но во втором тайме имели шансы увеличить преимущество, – сказал Цакташ. – Если говорить об исходе матча, то очень рады, что победили.
– Что скажете про ЦСКА? Могут ли стать чемпионами в этом году?
– Хорошая команда. Но мы сегодня здорово сыграли и показали характер.
– А у "Рубина" какие цели на сезон?
– Мы хотим попасть в Лигу Европы в следующем году. Нам это по силам.
– Курбан Бердыев пришел в команду.
– Да, он хороший тренер. Многое поменял. Пришли новые футболисты. В первых двух матчах было тяжело, но сейчас уже лучше – два матча выиграли.
– То есть, изменения к лучшему есть?
– Конечно.
– В Москву ехали за победой?
– Конечно. Мы хотим выигрывать в каждом матче. (Павел ГУРЕВИЧ, Ярослав СУСОВ)