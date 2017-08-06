Мийо Цакташ: "Бердыев – хороший тренер. Он многое поменял"

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ подчеркнул, что команда изначально настраивалась на победу в матче 4-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1). Также хорват отметил, что казанцы намерены попасть в еврокубки по итогам сезона.

– ЦСКА сегодня больше владел мячом – мы играли на контратаках, но во втором тайме имели шансы увеличить преимущество, – сказал Цакташ. – Если говорить об исходе матча, то очень рады, что победили.

– Что скажете про ЦСКА? Могут ли стать чемпионами в этом году?

– Хорошая команда. Но мы сегодня здорово сыграли и показали характер.

– А у "Рубина" какие цели на сезон?

– Мы хотим попасть в Лигу Европы в следующем году. Нам это по силам.

– Курбан Бердыев пришел в команду.

– Да, он хороший тренер. Многое поменял. Пришли новые футболисты. В первых двух матчах было тяжело, но сейчас уже лучше – два матча выиграли.

– То есть, изменения к лучшему есть?

– Конечно.

– В Москву ехали за победой?

– Конечно. Мы хотим выигрывать в каждом матче. (Павел ГУРЕВИЧ, Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Рубин"