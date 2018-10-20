20:46 | Футбол — РПЛ

Митрополит Иларион: "Кокорин и Мамаев повели себя недопустимым образом"

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Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что нападающий "Зенита"  Александр Кокорин и хавбек "Краснодара"  Павел Мамаев должны ответить по закону за свои действия.

- Эти два человека повели себя недопустимым образом, - цитирует митрополита Илариона Вести.ru. -  Несмотря на то, что они известные футболисты, закон одинаков для всех.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". 

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Дополнительная информация

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3073951

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