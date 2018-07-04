Митрофанов покинул "Зенит"

Как стало известно "СЭ", руководство сине-бело-голубых не стало продлевать трудовые отношения с советником председателя правления "Зенита" Максимом Митрофановым. Он был назначен на этот пост 27 мая прошлого года, срок контракта подошел к концу, а новый заключен не будет. В обязанности 36-летнего функционера входило развитие детско-юношеского направления.

Напомним, что с января 2007 года по май 2017-го Митрофанов трудился в должности генерального директора питерцев, сейчас ее в структуре клуба нет. Факт ухода Митрофанова нам подтвердили и в самом клубе из Санкт-Петербурга. (Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН, Игорь НОВИКОВ)