Митришев - на острие атаки "Ахмата" на матч с "Уфой"

Стали известны составы "Ахмата" и "Уфы" на матч 18-го тура чемпионата России. На острие атаки грозненцев появится Магомед Митришев.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Ромеро, Филипе Сампайю, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев, Жаба.

Запасные - Городов, Родолфу, Мохаммади, Гиголаев, Х. Кадыров, Бериша, Раванелли, Садаев, Ахъядов.

"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, Кротов, Игбун.

Запасные - Шелия, Сухов, Тумасян, Табидзе, Засеев, Сафрониди, Зубарев, Обляков, Карп, Абдулавов, Фатаи.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.