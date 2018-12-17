17:12 | Футбол — РПЛ

Митинга в поддержку Кокорина не будет

Инстаграм Александра Кокорина. Фото Инстаграм Александра Кокорина.
Инстаграм Александра Кокорина. Фото Инстаграм Александра Кокорина.
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На странице форварда "Зенита" Александра Кокорина в Инстаграме появилось разъяснение по поводу предыдущего сообщения. В нем указано, что митинг в поддержку спортсмена не планируется.

- 18 декабря в 10 утра в Московском городском суде слушается жалоба защитников Кокорина. Это очень важный день для ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им, как воздух, необходима поддержка. Давайте соберемся и поддержим их вместе! Встречаемся в 9.30 у Московского городского суда, - такое сообщение ранее было опубликовано в соцсети.

- Друзья! По поводу завтрашнего дня - завтра не будет никакого митинга, просто имеется предложение встретиться всем, кто поддерживает Сашу, - говорится в сториз Инстаграма форварда "Зенита". - Мирно, без всяких криков. Воспринимайте информацию правильно.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара"  Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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