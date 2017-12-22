Мистер "Белая перчатка". "Локо" поздравил Эдера с 30-летием

"Локомотив" в Твиттере поздравил нападающего Эдера с днем рождения. Сегодня, 22 декабря, португальскому форварду исполняется 30 лет.

"Мистер "Белая перчатка" Эдер Лопиш сегодня празднует своё 30-летие! Поздравляем форварда с юбилеем и желаем как можно чаще радовать болельщиков своими голевыми перфомансами", – говорится в поздравлении клуба.

Напомним, Эдер выступает за "Локомотив" на правах годичной аренды с августа 2017 года. В составе столичной команды форвард принял участие в 15 матчах, забив 3 мяча и отдав 1 результативную передачу.