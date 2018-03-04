Мирзов принес "Тосно" выездную победу над "СКА-Хабаровск"

"Тосно" на выезде обыграл "СКА-Хабаровск" в матче 21-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0, его автором стал Резиуан Мирзов. Для команды из Ленинградской области эта победа стала первой после двух поражений подряд. Хабаровчане продлили свою безвыигрышную серию до девяти игр (8 поражений, 1 ничья).

Благодаря этой победе "Тосно" поднялся на 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 23 очка. "СКА-Хабаровск" продолжает располагаться на 16-й позиции (12 очков).

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"СКА-Хабаровск" - "Тосно" - 0:1 (0:0)

Гол: Мирзов, 69

"СКА-Хабаровск": Довбня, Богаев, Тубич, Баляйкин (Калинский, 67), Карпов, Никифоров, Карасев, Самсонов, Федотов (Савичев, 46), Кабутов, Секульский (Маркович, 75).

"Тосно": Опарин, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Галиулин (Труич, 76), Жигулев, Нуну Роша (Карницкий, 88), Полетанович, Мирзов (Макаров, 80), Погребняк.

Предупреждения: Мирзов, 24. Богаев, 30. Тубич, 39. Чернов, 41. Жигулев, 66. Самсонов, 72. Опарин, 90+2.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Глот (Ярославль), Богданов (Верея).

4 марта. Хабаровск. Стадион им. Ленина.