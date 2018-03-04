Мирзов - о матче со "СКА-Хабаровск": "Надо забивать и дальше играть от счета"

Полузащитник "Тосно" Резиуан Мирзов в перерыве матча 21-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" выразил уверенность в том, что во втором тайме его команде удастся забить. Хавбек считает, что клубу из Ленинградской области в игре на Дальнем Востоке не хватает только гола.

- Игра дается, - сказал во флеш-интервью Мирзов. - Были подходы, были моменты. Надо забивать и дальше играть от счета. Думаю, у нас все получится во втором тайме.

- Что не получилось в моменте, когда вышли один на один?

- Вроде, нормально все сделал - бил хорошо, но попал в защитника. Моменты еще будут, забьем.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Тосно"