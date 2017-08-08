Мирослав Маркович: "Спартак", "Зенит", ЦСКА? "СКА-Хабаровск"! Это главная для меня команда"

Нападающий "СКА-Хабаровск" Мирослав Маркович рассказал о том, что он смотрел, где находится город перед тем как принять предложение от российского клуба. Сегодня серб забил первый гол команды в чемпионате России в матче против "Анжи" (2:0).
- Вы смотрели на карту, когда принимали решение подписать контракт со "СКА-Хабаровск"?
- Да. Китай буквально за рекой, Япония совсем близко, а до Сеула, как я понял, всего пара часов полета, - цитирует пресс-служба клуба Марковича. - Из Москвы в Хабаровск мы летели десять часов, правда, самолет дозаправили топливом в городе, который находится где-то рядом с озером Байкал.
- Это Иркутск. Восточная Сибирь. Очень далеко от Сербии, где ваш дом.
- Я изучил географию, никаких проблем. Хабаровск играет в премьер-лиге. Это главная причина моего выбора. Именно поэтому я здесь и хочу играть в футбол.
- Вы долго играли в Европе, почти десять лет провели в чешской лиге. Там принципиально иные расстояния. Никто не летит даже два часа самолетом ради встречи со своим соперником.
- Верно, но я серб. Футболисты из Сербии играют по всему миру. Если нужно, я буду летать с командой столько, сколько надо.
- Что вы знали о городе Хабаровске, принимая решение подписать контракт со СКА?
- Большой по меркам Европы город, команда вышла в дивизион номер один российской лиги, ищет игроков, которые могут ей помочь. Я – готов помочь, мне интересно играть в России.
- Почему?
- Она сильнее тех лиг, где я играл прежде.
- "Спартак", "Зенит", ЦСКА – какие еще российские команды вы знаете?
- Хабаровск! Это главная сегодня для меня команда.
- Вы вошли в историю клуба, забив первый гол "СКА-Хабаровск" в элитном дивизионе.
- Мне приятно. Нам была очень нужна победа и голы. Было сложно, но мы добились того, чего хотели. Приятно стать частью истории нового клуба и победить в важном матче.
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https://fcska.ru/media/news/enad-markovich-khabarovsk-eto-rfpl-imenno-poetomu-ya-zdes/