Мирослав Маркович: "Спартак", "Зенит", ЦСКА? "СКА-Хабаровск"! Это главная для меня команда"

Нападающий "СКА-Хабаровск" Мирослав Маркович рассказал о том, что он смотрел, где находится город перед тем как принять предложение от российского клуба. Сегодня серб забил первый гол команды в чемпионате России в матче против "Анжи" (2:0).

- Вы смотрели на карту, когда принимали решение подписать контракт со "СКА-Хабаровск"?

- Да. Китай буквально за рекой, Япония совсем близко, а до Сеула, как я понял, всего пара часов полета, - цитирует пресс-служба клуба Марковича. - Из Москвы в Хабаровск мы летели десять часов, правда, самолет дозаправили топливом в городе, который находится где-то рядом с озером Байкал.

- Это Иркутск. Восточная Сибирь. Очень далеко от Сербии, где ваш дом.

- Я изучил географию, никаких проблем. Хабаровск играет в премьер-лиге. Это главная причина моего выбора. Именно поэтому я здесь и хочу играть в футбол.

- Вы долго играли в Европе, почти десять лет провели в чешской лиге. Там принципиально иные расстояния. Никто не летит даже два часа самолетом ради встречи со своим соперником.

- Верно, но я серб. Футболисты из Сербии играют по всему миру. Если нужно, я буду летать с командой столько, сколько надо.

- Что вы знали о городе Хабаровске, принимая решение подписать контракт со СКА?

- Большой по меркам Европы город, команда вышла в дивизион номер один российской лиги, ищет игроков, которые могут ей помочь. Я – готов помочь, мне интересно играть в России.

- Почему?

- Она сильнее тех лиг, где я играл прежде.

- "Спартак", "Зенит", ЦСКА – какие еще российские команды вы знаете?

- Хабаровск! Это главная сегодня для меня команда.

- Вы вошли в историю клуба, забив первый гол "СКА-Хабаровск" в элитном дивизионе.

- Мне приятно. Нам была очень нужна победа и голы. Было сложно, но мы добились того, чего хотели. Приятно стать частью истории нового клуба и победить в важном матче.

