Мирча Луческу: "Жулиану изменил многое в игре "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Арсеналом" (5:0) в гостевом матче 6-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что не может назвать этот матч идеальным. По словам Луческу, многое в игре команды изменилось с приходом полузащитника Жулиану.

– Сегодня мы очень внимательно действовали с самого начала, – подчеркнул Луческу. – Мы контролировали игру, создавали моменты и реализовывали их.

Не могу назвать этот матч идеальным, но в исполнении "Зенита" была очень хорошая игра.

Вспоминая самое начало сезона, я понимаю, что в начале нам очень не хватало Жулиану – этот футболист изменил многое в игре "Зенита".