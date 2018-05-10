Мирча Луческу: "Я зол на Манчини"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу признался, что злится на тренера "Зенита" Роберто Манчини. Он утверждает, что итальянец, сменивший его у руля петербургского клуба, вел переговоры с "Зенитом" за его спиной.

– Да, я зол на Манчини, – цитирует Sporturilor Луческу. – Это неприемлемо для профессионала. Причем это не первый случай, когда Манчини поступает подобным образом. В 2008 году мы проиграли с "Шахтером" "Барселоне", и тут же прилетел Манчини со своими агентами. Я тогда хотел уйти из клуба, в том числе из-за поведения Манчини. Но президент меня уговорил остаться.