Мирча Луческу: "Я зол на Манчини"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу признался, что злится на тренера "Зенита" Роберто Манчини. Он утверждает, что итальянец, сменивший его у руля петербургского клуба, вел переговоры с "Зенитом" за его спиной.
– Да, я зол на Манчини, – цитирует Sporturilor Луческу. – Это неприемлемо для профессионала. Причем это не первый случай, когда Манчини поступает подобным образом. В 2008 году мы проиграли с "Шахтером" "Барселоне", и тут же прилетел Манчини со своими агентами. Я тогда хотел уйти из клуба, в том числе из-за поведения Манчини. Но президент меня уговорил остаться.
Levbereg
баламошка Бомжи в тренеры моральных уродов берут, специально под себя, кароч. 14:42__________реально, при таком бюджете Зенит давно должен в полуфиналах ЛЧ как минимум играть постоянно. А они даже туда не попадают. Жаль болельщиков.
15:18
баламошка
Бомжи в тренеры моральных уродов берут, специально под себя, кароч.
14:42