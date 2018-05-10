14:32 | Футбол — РФПЛ

Мирча Луческу: "Я зол на Манчини"

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Главный тренер сборной Турции  Мирча Луческу признался, что злится на тренера "Зенита"  Роберто Манчини. Он утверждает, что итальянец, сменивший его у руля петербургского клуба, вел переговоры с "Зенитом" за его спиной.

– Да, я зол на Манчини, – цитирует Sporturilor Луческу. – Это неприемлемо для профессионала. Причем это не первый случай, когда Манчини поступает подобным образом. В 2008 году мы проиграли с "Шахтером" "Барселоне", и тут же прилетел Манчини со своими агентами. Я тогда хотел уйти из клуба, в том числе из-за поведения Манчини. Но президент меня уговорил остаться.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Levbereg

баламошка Бомжи в тренеры моральных уродов берут, специально под себя, кароч. 14:42__________реально, при таком бюджете Зенит давно должен в полуфиналах ЛЧ как минимум играть постоянно. А они даже туда не попадают. Жаль болельщиков.

15:18

баламошка

Бомжи в тренеры моральных уродов берут, специально под себя, кароч.

14:42

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