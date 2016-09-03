Мирча Луческу: "Я не блокировал трансфер Витселя"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу отметил, что он не блокировал трансфер полузащитника Акселя Витселя. По словам наставника, на переход бельгийского хавбека в "Ювентус" просто не хватило времени. Напомним, что 30 августа Витсель покинул расположение сборной Бельгии и вылетел в Турин для прохождения медосмотра в "Ювентусе". Однако сделку так и не удалось завершить. Появилась информация, что именно Луческу в итоге не захотел отпускать игрока.

– Это неправда, что я заблокировал трансфер Витселя, – цитирует Лучесу Tuttosport. - Тренеры могут только что-то предложить. Однако они ничего не решают на трансферном рынке. Нам просто не хватило времени, чтобы оформить сделку до закрытия трансферного окна. Мы сделали все для перехода Витселя в "Ювентус".

Витсель ранее отказал другим клубам, и мы не слишком беспокоились о поиске замены. Однако в случае его ухода нам нужен был игрок на его место, но за два дня тяжело совершить хорошую сделку. У "Ювентуса" был вариант с Бентанкурой. Мы хотели взять его, но этого сделать не удалось.