Мирча Луческу: "Я доволен Кержаковым"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул, что у него нет претензий к нападающему Александру Кержакову. Румынский специалист отметил, что 33-летний форвард, несмотря на возраст, находится в отличной форме, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Максим МЕЛЬНИКОВ.

– Понравилось ли вам, как на замену вышел Кержаков?

– Публика очень любит Кержакова, я доволен его отношением к делу, он один из наших вице-капитанов. Он очень старается на тренировках. У нас впереди много игр, и, уверен, что он нам поможет. Пусть сейчас я чаще доверяю более молодым игрокам, но Кержаков всегда находится на высоком уровне и может принести команде пользу.