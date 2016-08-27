20:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Я доволен Кержаковым"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул, что у него нет претензий к нападающему Александру Кержакову. Румынский специалист отметил, что 33-летний форвард, несмотря на возраст, находится в отличной форме, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Максим МЕЛЬНИКОВ.

– Понравилось ли вам, как на замену вышел Кержаков?

– Публика очень любит Кержакова, я доволен его отношением к делу, он один из наших вице-капитанов. Он очень старается на тренировках. У нас впереди много игр, и, уверен, что он нам поможет. Пусть сейчас я чаще доверяю более молодым игрокам, но Кержаков всегда находится на высоком уровне и может принести команде пользу.

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