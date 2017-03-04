16:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Все ждали возобновления чемпионата России, я – не исключение"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед началом гостевого матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА в эфире телеканала "Наш футбол" объяснил, почему не стал менять состав по сравнению с ответной встречей против "Андерлехта" в Лиге Европы.

– Какие ощущения от возобновления чемпионата России после неудачи в Лиге Европы?

– Наверное, все ждут возобновления премьер-лиги – и болельщики, и футболисты. Я – не исключение.

– Почему выставили тот же состав, что и в ответной игре с "Андерлехтом", и почему не играет Бранислав Иванович?

– Во-первых, мы очень хорошо сыграли дома с "Андерлехтом". Забили три, могли забить еще два, пока несчастный случай не выбил нас из турнира. Поэтому предпочел такой же состав.

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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