Мирча Луческу: "Витсель в каждом матче выкладывается по максимуму"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Спартаком" (4:2) в домашнем матче 9-го тура чемпионата России подчеркнул, что полузащитник Аксель Витсель, забивший решающий мяч этой встречи, в каждом матче выкладывается по максимуму, передает корреспондент "СЭ" Егор ЧЕРНОВ. Контракт хавбека, который был близок к переходу в ""Ювентус, с питерским клубом истекает следующим летом.

– Витсель забил победный гол. Нет ли желания продлить с ним контракт?

– Витсель – профессионал, у него отличное футбольное воспитание. Я не чувствую его безразличие, он во всех матчах отдает себя по максимуму. А каково его будущее – покажет время. Пресса пытается создать вокруг него напряжение, которого нет.

– В прошлом матче вы были недовольны судейством. А сейчас не кажется ли вам, что многие решения принимались в пользу "Зенита"?

– Это вопрос для полемики.