Мирча Луческу: "Витсель может остаться в "Зените" еще надолго"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу отметил, что трансфер полузащитника Акселя Витселя не состоялся из-за "Ювентуса". По словам наставника, итальянский клуб слишком поздно обратился с предложением о переходе, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Рады ли вы тому, что остался Витсель?

– Игрок уровня Витселя, конечно, очень важен для команды. Клуб сделал все возможное, чтобы вопрос с этим футболистом разрешился наилучшим образом. Но проблема оказалась не в "Зените", а в "Ювентусе". Они надеялись на другого игрока, потом в последний момент обратились к Витселю, и мы в эти кратчайшие сроки не нашли игрока, который полностью мог бы его заменить. Мне нравится работать с теми футболистами, которые желают играть за тот клуб, который я тренирую. Всегда буду этим руководствоваться.

Витсель перед отъездом в сборную выразил очень большое желание остаться в "Зените". Потом появилось это предложение от "Юве". Сейчас разговаривал с Витселем – он полностью и всем сердцем принадлежит нашей команде. Будет играть как до этого, а может, даже лучше. И, возможно, станет ждать следующего трансферного окна. А может, останется с "Зенитом" еще надолго. Очень многое зависит от результатов "Зенита". Как в чемпионате, так и в еврокубках. Уверен, если в этом смысле Витсель увидит большую перспективу, он останется у нас надолго. Нет – будем формировать другого игрока. Ничего страшного не произойдет.