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Мирча Луческу: "Верим в Новосельцева"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу отметил, что защитник Иван Новосельцев сможет принести пользу команде. По словам наставника, наличие россиянина в обороне позволит иметь больше вариативности в полузащите, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Что скажете по поводу приобретения Новосельцева?

– Раз он находится здесь у нас, значит, наверное, это хороший футболист. Верим в него. С первого дня в "Зените" я думал о том, чтобы в обороне в центральной зоне появился россиянин. Хорошо, что так произошло. Это позволяет использовать больше вариантов в полузащите при определении состава.

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