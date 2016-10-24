19:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "У молодых игроков "Зенита" есть шанс проявить себя против "Оренбурга"

0
0
0

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед домашним матчем 11-го тура чемпионата России против "Оренбурга" отметил, что в обороне команды вынужденно сделаны некоторые перестановки. По словам специалиста, данная ситуация дает молодым игрокам возможность проявить себя.

- Сегодня пришлось сделать некоторые перестановки в обороне, - сказал Луческу в эфире канала "Наш футбол". – Луиш Нету пропускает встречу из-за перебора желтых карточек, поэтому в оборонительной линии у нас представлены новые сочетания.

Я хорошо знаю потенциал молодых игроков "Зенита", которые работали с командой на тренировочных сборах. Они усердно тренировались и сейчас по праву заслужили шанс проявить себя. Не вижу причин, по которым они не могут воспользоваться предоставленной возможностью. 

Трансляция матча "Зенит" - "Оренбург"

0
0
0

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ