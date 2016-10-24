Мирча Луческу: "У молодых игроков "Зенита" есть шанс проявить себя против "Оренбурга"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед домашним матчем 11-го тура чемпионата России против "Оренбурга" отметил, что в обороне команды вынужденно сделаны некоторые перестановки. По словам специалиста, данная ситуация дает молодым игрокам возможность проявить себя.

- Сегодня пришлось сделать некоторые перестановки в обороне, - сказал Луческу в эфире канала "Наш футбол". – Луиш Нету пропускает встречу из-за перебора желтых карточек, поэтому в оборонительной линии у нас представлены новые сочетания.

Я хорошо знаю потенциал молодых игроков "Зенита", которые работали с командой на тренировочных сборах. Они усердно тренировались и сейчас по праву заслужили шанс проявить себя. Не вижу причин, по которым они не могут воспользоваться предоставленной возможностью.

Трансляция матча "Зенит" - "Оренбург"