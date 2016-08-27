17:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "У Лодыгина недомогание и болит нога, решил попробовать Кержакова"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед домашним матчем 5-го тура чемпионата России против "Амкара" в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что нападающий Артем Дзюба, впервые попавший в стартовый состав после травмы, еще не до конца восстановился. Также румынский специалист объяснил, почему с первых минут место в воротах займет Михаил Кержаков, а не Юрий Лодыгин.

– Дзюба всю неделю тренировался в общей группе, - сказал Луческу. - Он не до конца восстановился, но у него есть очень большое желание. Посмотрим, как он себя проявит.

Кержаков вместо Лодыгина? У нас жесткий график, мы проанализировали и поняли, что будем до конца сезона играть через каждые три дня. Поэтому я хотел посмотреть Кержакова, к тому же, у Лодыгина побаливала нога и было легкое недомагание.

Трансляция матча "Зенит" - "Амкар"

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