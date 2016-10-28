Мирча Луческу: "Тренер - очень тяжелая профессия, но я люблю футбол с детства"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу считает, что сохранять энтузиазм в работе ему помогает страсть к футболу. Также он отметил, что придерживается атакующей модели игры.

- Я начал тренировать еще в возрасте 28 лет, так что проработал тренером уже 43 года, - цитирует пресс-служба УЕФА Луческу. - Длительное время я был играющим тренером и в то же время футболистом сборной. Работать все это время с тем же уровнем энтузиазма мне, думаю, помогала страсть к футболу. В конечном итоге развитие тренера определяет его способность вдохновлять людей вокруг себя, передавать им свои идеи, убеждать, что нужно двигаться в конкретном направлении. Мне было важно, что я мог выдвигать идеи и реализовывать их на практике, а делать это непросто. Конечно, помимо энтузиазма важны страсть к футболу, зрелищу, красивой игре. Важным фактором были также отношения с игроками, в работе с которыми воспитательную составляющую я ставил выше чисто спортивных аспектов. На начальном этапе - в "Корвинуле", сборной Румынии, бухарестском "Динамо" и "Брешии" - я постоянно работал с талантливой молодежью, вроде того же Андреа Пирло, который заиграл у меня в 16 лет.

Принципы остаются незыблемы, ведь тренеры не меняют свою философию от года к году. Конечно, можно придумать новый способ, как эти идеи воплотить, скорректировать методы работы или подготовки. Все это зависит от качеств, которыми обладают твои футболисты, но сами принципы остаются теми же. Можно выдумать новые упражнения, но все они опираются на твою игровую философию. В моем случае она заключается в атакующем футболе. Я сам был форвардом.

Тренер - очень тяжелая профессия, но я люблю футбол с детства. Особого выбора у меня не было. Я родился сразу после войны, у меня было много братьев, и семья была бедна. Единственное, что я умел, это играть в футбол. Все, чего я добился в жизни, я добился благодаря футболу, и я безмерно благодарен игре за это. Думаю, по этой причине я и должен вернуть футболу то, что от него получил.