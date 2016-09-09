Мирча Луческу: "Требования в сборной и клубе — совсем разные"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу отметил, что он сможет настроить игроков к играм чемпионата России после перерыва на встречи сборных. По словам наставника, у него большой опыт в этом вопросе, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

- В каком состоянии собралась команда после паузы на матчи национальных команд?

- Это не простой момент. Только что на эту тему как раз разговаривал с командой. У меня большой опыт в этом плане, когда многие игроки моих команд разъезжались по сборным. Для того чтобы переключиться быстро на чемпионат, надо быть готовым к этому ментально. Ведь требования в сборной и клубе – совсем другие. Но в нашем случае надо учесть не только переход от сборной к чемпионату, но и к еврокубкам.