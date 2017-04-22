Мирча Луческу: "Шатов будет готовиться к выходу на поле, думаю, справится с задачами"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед матчем 24-го тура чемпионата России против "Урала" заявил, что защитник петербургского клуба Игорь Смольников набрал свои кондиции. Также специалист отметил, что полузащитник Олег Шатов будет готовиться к выходу на поле.

– Что касается двух игроков, Смольников играет второй матч подряд в основе, он набрал свои кондиции, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Луческу. – Это касается и Шатова, он будет готовиться выйти на поле. Думаю, Олег справится со своими задачами.

Напомним, что матч "Зенит" – "Урал" состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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