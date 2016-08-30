Мирча Луческу: "С уходом Халка "Зениту" пришлось многое изменить"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу посетовал на то, что с уходом нападающего Халка команде пришлось многое изменить. Этим летом сине-бело-голубые продали бразильца в китайский клуб "Шанхай Шанган" за 55 миллионов евро.

– Халк был очень важным игроком для "Зенита", – цитирует DolceSport Луческу. – Многое зависело от него. Он помогал в обороне и начинал очень часто контратаки. С его уходом должно было все измениться. В том числе тренировки, организация игры, а также все игроки теперь участвуют в атаке.