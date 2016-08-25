11:46 25 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Ростов" в игре с "Аяксом" действовал замечательно"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Амкара" похвалил "Ростов" за крупную победу над "Аяксом" и выход в групповой турнир Лиги чемпионов. По словам наставника, дончане действовали очень организованно, а голландский клуб не показал свой игры, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Вы смотрели вчерашний матч "Ростова"? Вас удивила такая уверенная победа дончан?

- "Ростов" хорошо провел обе игры с "Аяксом", не только вчерашнюю. Хотел бы отметить, что и "Аякс" совсем не такой, каким мы ожидали его увидеть. В плей-офф очень важен результат первой игры. Ростовчане добились хорошего результата в Амстердаме. Забили первый гол, и соперник думал только о том, как бы отыграться. Все без исключения футболисты "Ростова" действовали замечательно. Особенно мне понравилась организация игры. После такого успеха дончан наша победа над ними выглядит еще более важной.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Haiaxi

"После такого успеха дончан наша победа над ними выглядит еще более важной" - и подумал, хоршо, что судью купили, а то бы влетели, как в Ростове. Тем более, что все к этому шло. Если не надуманное удаление, Ростов разорвал бы Зенит на контратаках.

06:28

Alex Surovov

Бердыева в сборную, чтобы не было стыдно за ЧМ!!! Кумовство в борной опять расцветает. Черчесов взял из Динамо помощника и массажиста по совместительству, а туда пристроил младшего. МУтКО, ну ты в курсе... Нехорошая история: Бердыев и Черчесов были одинаковыми претендентами в сборную, АЕК обыграл Спартак - ФЕрДУН обратил внимание на Бердыева снова, отбил Бердыева от сборной и от Ростова и не договорился с ним. Осетинские пирогам не стало конкуренции. Получается сборная без Бердыева и Ростов без Бердыева, а ФЕрДУН ни в чем не виноват. ПРИКОЛ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОДИН МАЛЕНЬКИЙ КЛУБ ПОД НАЗВАНИЕМ АЕК КАК БИЛЬЯРДНЫЙ ШАР ИСПОРТИЛ ВСЮ РАССТАНОВКУ. ЕСЛИ НА ЧМ С ЧЕРЧЕСОВЫМ НИЧЕГО НЕ ДОБЬЕМСЯ ПРЕДЛАГАЮ СЧИТАТЬ АЕК ИЗ КИПРА, ФЕДУНА И ИСПОЛКОМ РФС ГЛАВНЫМИ ВРАГАМИ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА. А Бердыев хоть и иностранец, но знает наш футбол дай Бог каждому, а чести ему не занимать. С Днем рождения!

17:50 25 августа

Pleafant

Луческу признал,что в организации игры ему есть чему поучиться у Бердыева.

15:16 25 августа

СашаРичагин

"Наша победа" с Москалёвым над ними.

13:48 25 августа

Саша44

Я хочу обратиться к руководству РФ, чтобы оказать помощь ФК Ростов в случае, если руководство клуба захочет успех дончан превратить в свой личный коммерческий доход. Иначе говоря, присвоить себе финансовые достижения клуба, лишив и команду, и регион развивать футбол системно. Успех ФК Ростов надо рассматривать как возможность привлечь в регионе десятки тысяч детей для занятий футболом. Это - государственная задача. А для этого надо рачительно использовать деньги, заработанные клубом. Компетентные органы должны проконтролировать движение денежных средств не в карманы чинушь от футбола, а на развитие команды и инфраструктуры. Молодцы, ростовчане!!!

13:47 25 августа

Platinum1991

Благодарим Курбана Бердыева за помощь Ростову! Его школа ПОБЕЖДАТЬ! Отлично подготовил команду к играм в стыках и РЕАЛЬНО помог Ростову выйти в групповой этап Лиги чемпионов! Поздравляем Курбана Бердыева с этой победой! Вся Россия ПОЗДРАВЛЯЕТ Ростов с великой футбольной ПОБЕДОЙ! Стадион битком - ПРИВЕТСТВУЕТ победителей и Курбана Бердыева! Аякс ПОПЛЫЛ и перестал играть! Игра СДЕЛАНА! Ростов с ПОБЕДОЙ и с выходом в групповой этап Лиги чемпионов!!! УРА!!!!!!!!!!! Азмун, 34 (1:0), Ерохин, 52 (2:0), Нобоа, 60 (3:0), Полоз, 66 (4:0), Классен, 84 пен. (4:1) Ростовчане молодцы, ОТЛИЧНО играют в стиле Курбана Бердыева! Все болельщики встали и выдали персональные овации Курбану Бердыеву! Завтра в четверг жеребьёвка группового этапа! Будем смотреть кто достанется Ростову! Два клуба от России выступают в групповом этапе Лиги чемпионов! ЦСКА! Ростов! УРА! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!

13:15 25 августа

футбол2018

Во первых, это не вы победили, а судья!

13:05 25 августа

Басист

Spinor === Что отскочил и за счёт кого-чего - давно понял) А вот то, насколько это было фантастически даже с помощью кого-чего - скорее всего, только сейчас.

12:33 25 августа

Spinor

"Басист Румын только сейчас понял, как фантастически он в третьем туре отскочил. 12:06" Он давно понял, чай не дурак, не только что отскочил, но и за счет чего(кого) отскочил.

12:11 25 августа

Басист

Румын только сейчас понял, как фантастически он в третьем туре отскочил.

12:06 25 августа

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Материалы других СМИ