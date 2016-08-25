Мирча Луческу: "Ростов" в игре с "Аяксом" действовал замечательно"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Амкара" похвалил "Ростов" за крупную победу над "Аяксом" и выход в групповой турнир Лиги чемпионов. По словам наставника, дончане действовали очень организованно, а голландский клуб не показал свой игры, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
- Вы смотрели вчерашний матч "Ростова"? Вас удивила такая уверенная победа дончан?
- "Ростов" хорошо провел обе игры с "Аяксом", не только вчерашнюю. Хотел бы отметить, что и "Аякс" совсем не такой, каким мы ожидали его увидеть. В плей-офф очень важен результат первой игры. Ростовчане добились хорошего результата в Амстердаме. Забили первый гол, и соперник думал только о том, как бы отыграться. Все без исключения футболисты "Ростова" действовали замечательно. Особенно мне понравилась организация игры. После такого успеха дончан наша победа над ними выглядит еще более важной.
Haiaxi
"После такого успеха дончан наша победа над ними выглядит еще более важной" - и подумал, хоршо, что судью купили, а то бы влетели, как в Ростове. Тем более, что все к этому шло. Если не надуманное удаление, Ростов разорвал бы Зенит на контратаках.
06:28
Alex Surovov
Бердыева в сборную, чтобы не было стыдно за ЧМ!!! Кумовство в борной опять расцветает. Черчесов взял из Динамо помощника и массажиста по совместительству, а туда пристроил младшего. МУтКО, ну ты в курсе... Нехорошая история: Бердыев и Черчесов были одинаковыми претендентами в сборную, АЕК обыграл Спартак - ФЕрДУН обратил внимание на Бердыева снова, отбил Бердыева от сборной и от Ростова и не договорился с ним. Осетинские пирогам не стало конкуренции. Получается сборная без Бердыева и Ростов без Бердыева, а ФЕрДУН ни в чем не виноват. ПРИКОЛ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОДИН МАЛЕНЬКИЙ КЛУБ ПОД НАЗВАНИЕМ АЕК КАК БИЛЬЯРДНЫЙ ШАР ИСПОРТИЛ ВСЮ РАССТАНОВКУ. ЕСЛИ НА ЧМ С ЧЕРЧЕСОВЫМ НИЧЕГО НЕ ДОБЬЕМСЯ ПРЕДЛАГАЮ СЧИТАТЬ АЕК ИЗ КИПРА, ФЕДУНА И ИСПОЛКОМ РФС ГЛАВНЫМИ ВРАГАМИ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА. А Бердыев хоть и иностранец, но знает наш футбол дай Бог каждому, а чести ему не занимать. С Днем рождения!
17:50 25 августа
Pleafant
Луческу признал,что в организации игры ему есть чему поучиться у Бердыева.
15:16 25 августа
СашаРичагин
"Наша победа" с Москалёвым над ними.
13:48 25 августа
Саша44
Я хочу обратиться к руководству РФ, чтобы оказать помощь ФК Ростов в случае, если руководство клуба захочет успех дончан превратить в свой личный коммерческий доход. Иначе говоря, присвоить себе финансовые достижения клуба, лишив и команду, и регион развивать футбол системно. Успех ФК Ростов надо рассматривать как возможность привлечь в регионе десятки тысяч детей для занятий футболом. Это - государственная задача. А для этого надо рачительно использовать деньги, заработанные клубом. Компетентные органы должны проконтролировать движение денежных средств не в карманы чинушь от футбола, а на развитие команды и инфраструктуры. Молодцы, ростовчане!!!
13:47 25 августа
Platinum1991
Благодарим Курбана Бердыева за помощь Ростову! Его школа ПОБЕЖДАТЬ! Отлично подготовил команду к играм в стыках и РЕАЛЬНО помог Ростову выйти в групповой этап Лиги чемпионов! Поздравляем Курбана Бердыева с этой победой! Вся Россия ПОЗДРАВЛЯЕТ Ростов с великой футбольной ПОБЕДОЙ! Стадион битком - ПРИВЕТСТВУЕТ победителей и Курбана Бердыева! Аякс ПОПЛЫЛ и перестал играть! Игра СДЕЛАНА! Ростов с ПОБЕДОЙ и с выходом в групповой этап Лиги чемпионов!!! УРА!!!!!!!!!!! Азмун, 34 (1:0), Ерохин, 52 (2:0), Нобоа, 60 (3:0), Полоз, 66 (4:0), Классен, 84 пен. (4:1) Ростовчане молодцы, ОТЛИЧНО играют в стиле Курбана Бердыева! Все болельщики встали и выдали персональные овации Курбану Бердыеву! Завтра в четверг жеребьёвка группового этапа! Будем смотреть кто достанется Ростову! Два клуба от России выступают в групповом этапе Лиги чемпионов! ЦСКА! Ростов! УРА! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
13:15 25 августа
футбол2018
Во первых, это не вы победили, а судья!
13:05 25 августа
Басист
Spinor === Что отскочил и за счёт кого-чего - давно понял) А вот то, насколько это было фантастически даже с помощью кого-чего - скорее всего, только сейчас.
12:33 25 августа
Spinor
"Басист Румын только сейчас понял, как фантастически он в третьем туре отскочил. 12:06" Он давно понял, чай не дурак, не только что отскочил, но и за счет чего(кого) отскочил.
12:11 25 августа
Басист
Румын только сейчас понял, как фантастически он в третьем туре отскочил.
12:06 25 августа