Мирча Луческу: "Ростов" в игре с "Аяксом" действовал замечательно"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Амкара" похвалил "Ростов" за крупную победу над "Аяксом" и выход в групповой турнир Лиги чемпионов. По словам наставника, дончане действовали очень организованно, а голландский клуб не показал свой игры, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Вы смотрели вчерашний матч "Ростова"? Вас удивила такая уверенная победа дончан?

- "Ростов" хорошо провел обе игры с "Аяксом", не только вчерашнюю. Хотел бы отметить, что и "Аякс" совсем не такой, каким мы ожидали его увидеть. В плей-офф очень важен результат первой игры. Ростовчане добились хорошего результата в Амстердаме. Забили первый гол, и соперник думал только о том, как бы отыграться. Все без исключения футболисты "Ростова" действовали замечательно. Особенно мне понравилась организация игры. После такого успеха дончан наша победа над ними выглядит еще более важной.