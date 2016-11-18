12:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Россия не выиграет от системы "весна - осень"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" прокомментировал возможность возврата к системе "весна – осень". Специалист отметил, что для принятия такого решения необходимо продумать множество деталей, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Что вы думаете по поводу возможного возвращения на систему "весна – осень"?

– Не могу высказать мнение по этому вопросу. Я первый год в России, а на Украине чуть другие условия, другая температура. Нельзя сравнивать. Нужно хорошо подумать над этим вопросом. Да, плохо терять летний период, но ведь и финальная часть чемпионата мира и Euro проводится летом.

Значит, продолжать в это время внутренний чемпионат невозможно. Наверное, это учитывалось, когда брали на вооружение систему "осень - весна". Мы от этого не выигрываем. В моем понимании все равно не получится играть летом.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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RoyalHunter

опять из пустого в порожнее переливать будем? До 18 года по-любому никаких изменений не будет, а после него изменения будут уже не нужны за неимением футбола российского как такового

13:40

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