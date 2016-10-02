Мирча Луческу: "Пытаюсь менять образ мышления Лодыгина"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Спартаком" (4:2) в домашнем матче 9-го тура чемпионата России подчеркнул, что его подопечные обязаны были побеждать в этой встрече. По словам Луческу, "Зенит" провел хороший командный второй тайм, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– В чем природа ошибок Лодыгина? Не связано ли это с ротацией во вратарской линии?

– Очень сложно говорить публично о том, что вы спрашиваете. Я пытаюсь менять его образ мышления. На установке я говорил ему: "Если будет мощный удар со штрафного, то мяч нужно стараться отбивать в сторону, а не перед собой". Он не выполнил эту установку. Эти ошибки от неправильной интерпретации тех моментов, которые мы обговариваем. Отдельные игроки исправляют свои ошибки. Надеюсь, и Лодыгин исправится.

"Спартак" – очень сильная команда, она к началу тура шла на первом месте. Но, несмотря на это, мы обязаны были ее обыгрывать. По атмосфере на стадионе я понял, насколько велико значение сегодняшней игры. Чувствовалась нервозность игроков. Например, Смольникова – он чрезмерно был настроен, поэтому провел одну из самых неудачных игр в сезоне. В перерыве сказал ребятам, что надо выручать Лодыгина, и у нас это получилось. Было видно, что все без исключения хотят помочь ему. Хочу отметить командный второй тайм и очень хороший настрой команды. Не было ни одного игрока, который был обижен на вратаря.