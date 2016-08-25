Мирча Луческу: "Посмотрим, как Дзюба будет выглядеть в ближайшие дни, и примем решение"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что пока не знает, сможет ли сыграть нападающий Артем Дзюба. По словам наставника, он будет наблюдать за форвардом сборной России.
Дзюба впервые вышел на поле в этом сезоне в матче 4-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Произошло это на 79-й минуте – он заменил Александра Кокорина. Дзюба получил повреждение колена 23 июля в поединке с ЦСКА (1:0) за Суперкубок и с тех пор пропустил три встречи чемпионата.
- Дзюба сказал, что он готов играть...
- Посмотрим, как он будет выглядеть в ближайшие дни, и примем решение.
waleriy
Зюба-инвалид, его обслуживать надо! А не проще-ли отправить его в зенит-2 ?
15:33 25 августа
Pleafant
Решение надо было принимать давно,а не когда осталась неделя до закрытия трансферного окна.Давно уже ясно,что в Зените нет людей,способных обслуживать Дзюбу,а сам он,практически опасность для ворот соперника не представляет.Зениту остро нужен нападающий,способный сам создавать моменты и забивать.
14:49 25 августа
ntsg62
КАПЕЦ пришел незаметно,но больно! Ответ за все,Дэюбушка-игрочишка!!!
13:23 25 августа