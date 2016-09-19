Мирча Луческу: "После второго гола "Зенита" "Рубин" был деморализован"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Рубином" (4:1) в домашнем матче 7-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда тщательно проанализировала соперника. По словам Луческу, после второго гола питерцев соперник был деморализован, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Ожидали, что "Рубин" не сможет оказать серьезного сопротивления?

– На самом деле я переживал за эту игру. Мы вернулись из Израиля в семь утра и не спали всю ночь. Я переживал, что игроки не восстановились. Смотрел игру "Рубина" с "Уралом". Казанцы показали хороший футбол, могли забить гораздо больше. Счет не соответствовал тому, что было на поле. Мы тщательно проанализировали эту команду, ее трансферы. "Рубин" приобрел хороших квалифицированных игроков. Того же Сонга, который играл против "Шахтера" еще за "Барсу" и "Арсенал". Еще есть Самбрано, и Санчес, и Рочина, и Жонатас, и многие другие. Сегодня у них многое не получалось.

Знаю, как сложно создавать новую команду. Видимо, у них еще не все налажено. На разборе я обратил внимание игроков, что в составе всего четверо россиян, которые играли в прошлом году. Все остальные – новички, с которыми мы не знакомы. Попросил наших игроков быть собранными и сконцентрированными на игре. Они это выполнили. Так мы и начали сегодняшнюю игру – очень хорошо. Создали много моментов. Знали, что соперник побежит отыгрываться, но забили второй гол и после полностью контролировали игру. Наверное, соперник был деморализован.