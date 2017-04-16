19:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Показывал своим игрокам информацию по Фернанду, надеюсь, они запомнили"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Спартака" заявил, что предоставил своим игрокам информацию о ведущих футболистах соперника. Напомним, что встреча начнется сегодня, 16 апреля, в 20.00 по московскому времени.

– Очень хорошо знаю Фернанду, в свое время я настаивал на его трансфере в "Шахтер", – сказал во флеш-интервью Луческу. – Делал все, чтобы он попал в итальянский чемпионат. Знаем его плюсы и минуты. Показал эту информацию своим игрокам, надеюсь, они это запомнили. Анализировали не только их индивидуальные действия игроков соперника, но и командные. Они сильны как команда, у них футболисты высокого уровня.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"

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41.9%
Результативной ничьей
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Нулевой ничьей
2.0%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
22.1%
Крупной победой "Зенита"
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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