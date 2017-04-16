Мирча Луческу: "Показывал своим игрокам информацию по Фернанду, надеюсь, они запомнили"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Спартака" заявил, что предоставил своим игрокам информацию о ведущих футболистах соперника. Напомним, что встреча начнется сегодня, 16 апреля, в 20.00 по московскому времени.

– Очень хорошо знаю Фернанду, в свое время я настаивал на его трансфере в "Шахтер", – сказал во флеш-интервью Луческу. – Делал все, чтобы он попал в итальянский чемпионат. Знаем его плюсы и минуты. Показал эту информацию своим игрокам, надеюсь, они это запомнили. Анализировали не только их индивидуальные действия игроков соперника, но и командные. Они сильны как команда, у них футболисты высокого уровня.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"