Мирча Луческу: "Почти все иностранцы хорошего уровня хотели покинуть "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул в эксклюзивном интервью "СЭ", что почти все легионеры питерцев просили их отпустить в летнее трансферное окно. При этом он отметил: Доменико Кришито был первым, кто передумал, и теперь является душой коллектива.

– Давайте вернемся назад. Вы в "Зените" уже четыре месяца: что удалось за этот срок, а что – нет? – вопрос Луческу.

– Рановато вы просите анализировать нашу работу. Начало выдалось тяжелым – это нужно признать. Потеря Халка, разговоры об уходе большой группы игроков после прошлогоднего третьего места… Кстати, Гарай в первый же тренировочный день пришел ко мне и сказал: "Я профессионал и буду готовиться с командой к сезону, но мне хотелось бы покинуть "Зенит". Витсель, Ломбертс, Кришито – почти все иностранцы хорошего уровня изъявили желание сменить клуб.

– Хави Гарсия тоже?

– Нет, он как раз никогда не просил, чтобы его отпустили. Как только с ним познакомился, почти сразу принял решение, что капитаном будет именно он. Да и позиция опорника к этому располагает.

– Почему тот же Кришито в итоге остался?

– Многие увидели, как меняется игра "Зенита", другие вещи. И первым, кто решил не дергаться, стал как раз Доменико. Сейчас он душа коллектива. Думаю, и Витсель идет в том же направлении. (Сергей ЦИММЕРМАН, Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

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