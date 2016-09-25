Мирча Луческу: "По сравнению с Тамбовом поле в Махачкале идеальное"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед матчем 8-го тура чемпионата России с "Анжи" отметил, что пока доволен тем, как развивается команда под его руководством. Луческу возглавил "Зенит" летом, сменив на посту главного тренера Андре Виллаш-Боаша.

– Сейчас командная игра только начинает вырисовываться. Чтобы точно сказать, доволен я или нет игрой команды, нужно шесть месяцев, – сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". – Но пока развитие мне нравится. Статистика матчей с "Анжи"? Меня интересует статистика только с того времени, как я возглавил "Зенит". Если говорить о поле, то по сравнению с тем, что было в Тамбове, оно в идеальном состоянии.

Трансляция матча "Анжи" – "Зенит" и видео опасных моментов