Мирча Луческу: "По мне, Кокорин сидит уже слишком долго"

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу считает, что Александр Кокорин уже слишком много времени провел в следственном изоляторе, и его нужно выпустить.

– Кокорину придется сидеть в СИЗО еще два месяца. Не думаете, что жестко?

– Для "Зенита" это плохо, команда потеряла очень хорошего игрока. Думаю, в этом одна из причин, по которым "Зенит" сдал к концу года. Надеюсь, для Кокорина скоро все закончится, его отпустят и он снова начнет играть. По мне он сидит уже слишком долго.

Александр Кокорин вместе со своим братом и Павлом Мамаевым сейчас находятся под стражей. Им инкриминируют преступления по статьям "Побои" и "Хулиганство". Согласно решению Тверского районного суда, вынесенному 5 декабря, срок их ареста продлен до 8 февраля. 18 декабря состоится судебная медицинская экспертиза, по итогам которой их могут выпустить досрочно