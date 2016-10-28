Мирча Луческу: "Переход на новые рельсы дался "Зениту" непросто"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу признался, что ему было непросто перестроить игру команды после ухода Эсекиэля Гарая и Халка. 71-летний румын этим летом после 12 лет в "Шахтере" перебрался в российскую команду.

- "Зенит" был командой, игра которого держалась на двух-трех исполнителях экстра-класса, но после их отъезда мне пришлось перекраивать игровой стиль и перекладывать нагрузку на остальных футболистов, особенно в плане атакующих действий, - цитирует пресс-служба УЕФА Луческу. - Помню, как в прошлом году смотрел матч "Зенита" в Лиге чемпионов и отметил, что всю игру вели три футболиста: Гарай, Халк и Витсель. Я сразу отметил, что продолжать играть в том же стиле нельзя. Переход на новые рельсы дался, конечно, непросто, поскольку новым футболистам потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым требованиям.

Единственное, что меня интересует, это рост команды, прогресс в игре. Хочу видеть празднующих болельщиков на стадионе и улыбки на лицах футболистов, свидетельствующие, что команда побеждает. Для меня это вещи очень важные, поскольку создают мне благоприятную жизненную атмосферу. Я привык так жить.