Мирча Луческу: "Оцениваю три очка в матче с "Оренбургом" выше, чем победу над "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Оренбургом" (1:0) в домашнем матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что команде удалось выиграть в сложном поединке. По словам румынского специалиста, он оценивает эту победу выше, чем успех в матче против "Спартака" (4:2), передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Вам понравилась сегодняшняя игра? Показалось, что она получилась слишком нервной...

– Вы видели, какая сложная ситуация у нас была сегодня. Перекроили почти свою линию обороны. Никогда раньше мы не играли в таком сочетании. Я очень доволен этими тремя очками. Оцениваю их даже выше, чем победу в матче со "Спартаком".

– Поставили молодых игроков вынужденно или осознанно?

– Давно наблюдал за молодыми игроками, особенно за теми, которые были с нами на сборах, которые тренируются с нами. Мы многое потеряли в начале чемпионата, нужно было возвращать эти очки, чтобы вернуться на вершину таблицы. В таких условиях сложно выпускать молодых. Над ними больше довлеет результат. С одной стороны, сегодня я был вынужден выставить некоторых футболистов, но с другой ждал момент, чтобы поставить их в состав. Например, Могилевцу заранее сказал, что он обязательно сыграет сегодня. Хотел посмотреть Чернова на протяжении всей игры, но, к сожалению, он получил тяжёлую травму и выбыл на долгий срок.