Мирча Луческу: "Оцениваю три очка в матче с "Оренбургом" выше, чем победу над "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Оренбургом" (1:0) в домашнем матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что команде удалось выиграть в сложном поединке. По словам румынского специалиста, он оценивает эту победу выше, чем успех в матче против "Спартака" (4:2), передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
– Вам понравилась сегодняшняя игра? Показалось, что она получилась слишком нервной...
– Вы видели, какая сложная ситуация у нас была сегодня. Перекроили почти свою линию обороны. Никогда раньше мы не играли в таком сочетании. Я очень доволен этими тремя очками. Оцениваю их даже выше, чем победу в матче со "Спартаком".
– Поставили молодых игроков вынужденно или осознанно?
– Давно наблюдал за молодыми игроками, особенно за теми, которые были с нами на сборах, которые тренируются с нами. Мы многое потеряли в начале чемпионата, нужно было возвращать эти очки, чтобы вернуться на вершину таблицы. В таких условиях сложно выпускать молодых. Над ними больше довлеет результат. С одной стороны, сегодня я был вынужден выставить некоторых футболистов, но с другой ждал момент, чтобы поставить их в состав. Например, Могилевцу заранее сказал, что он обязательно сыграет сегодня. Хотел посмотреть Чернова на протяжении всей игры, но, к сожалению, он получил тяжёлую травму и выбыл на долгий срок.
svens
Оцениваю выше, потому что победили без судейской помощи)
00:07
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Ну гнилое болото оно и думает по другому)
23:48 24 октября
Exsorsist
Конечно важнее!)))) А еще важнее об этом сказать в прессе. ))) Типа, круто боролись с Газовиком! А не договорняк пилили. )))))
23:35 24 октября
PitersS
Зенит играл небрежно и неряшливо в этом матче. Перед каждым пасом неоправданные заминки-пока по ногам не отоварят, мячом не поделятся. Глухую оборону можно преодолеть, только, за счет быстрого и точного паса, но все копались, не имея в голове никаких идей. Дзюбы на поле как не было, Жулиано не сделал ни одного запоминающегося действия, Витсель тормозил, но в этой игре это было нормой. Если футболисты хотят отдохнуть в какой-то игре, то надо на нее пускать бесплатно, или, хотя бы, за пол-цены.. Ну, нет у игроков Зенита такого класса, чтобы небрежно выигрывать. Уже не один чемпионат сдали ЦСКА такой игрой. ЦСКА имеет условных 11 Маков и выигрывает чемпионаты, а мы с Витселями, Гарсиями и Дзюбами проигрываем.
23:08 24 октября
grimbo
Конечно важнее! На Оренбург видимо Милляр денег на судью не выделил - самим пыркаться пришлось.
22:47 24 октября
besnebes1
Имеет ввиду, что Оренбургу больше заплатили, чем судьейке в игре со спартаком
22:41 24 октября
Союз Аполлонович
Кто про что, а вшивый(цыган) про баню(Спартак). Неймётся болезному, всё Спартак забыть не может))
22:35 24 октября