Мирча Луческу: "Не совсем понимаю, почему вокруг эпизода с Кришито развернулась настолько бурная полемика"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул в эксклюзивном интервью "СЭ", что не понимает, почему эпизод в концовке матча против "Спартака" с Доменико Кришито вызвал такую бурную реакцию. Он также отметил, что после встречи поговорил с наставником красно-белых Массимо Каррерой, но о судействе речи не было.

– Ничья с "Анжи" встряхнула команду перед АЗ и "Спартаком"? – вопрос Луческу.

– Слишком уж быстро мы забили два гола в Махачкале. Что касается встречи со "Спартаком", то не совсем понимаю, почему вокруг эпизода с Кришито развернулась настолько бурная полемика. Я рассмотрел его в деталях. Промес вплотную сблизился с защитником, а тот просто зафиксировал свою ногу. Да, рукой до спартаковца он, скорее всего, дотронулся. Но нельзя заявлять, что это был такой уж откровенно грубый фол, как многие об этом говорят. Об этом и поведение помощника арбитра на линии говорит. Он тоже видел, что Кришито поставил ногу, а Промес на нее пошел. А потом произошел контакт, который длился долю секунды. Но сколько потом было истерии! Кстати, после матча мы разговаривали с Каррерой.

– Речь тоже шла о судействе?

– Нет. Это было общение двух тренеров, которые сошлись во мнении, что получилась игра очень высокого уровня. Я сказал ему: "Ты – молодец, создал очень хорошую команду". Он ответил примерно теми же словами по поводу "Зенита". Мол, вы тоже хорошо выглядите. Полемики же вокруг судейства между нами вообще не было. Считаю, она и не нужна была. (Сергей ЦИММЕРМАН, Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

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