Мирча Луческу: "Не могу сказать, что доволен на 100 процентов"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу выразил удовлетворение игрой команды в матче 5-го тура чемпионата России с "Амкаром" (3:0). Он отметил хорошую физическую готовность подопечных, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Максим МЕЛЬНИКОВ.

– Очень хороший результат для нас, – сказал Луческу. – Как и в предыдущих играх, мы имели полное преимущество во владении мячом. Сегодня нам повезло быстро забить, и это придало команде уверенности и позволило нам атаковать опаснее. Счет соответствует игре. Я доволен тем, что увидел сегодня на поле свежую команду, которая хорошо двигалась и была хорошо готова физически.

– Можно ли сказать, что "Зенит" уже близок к тому футболу, который вы ждете от команды?

– Пока не могу сказать, что мы готовы на 100 процентов и что я доволен на 100 процентов. Нам надо еще много работать. Главное, чтобы игроки верили в те методы, которые мы предлагаем. Мы будем продолжать работать, чтобы и дальше контролировать игру так же, как мы делали в предыдущих матчах.

Игроки привыкли к другому футболу. У меня совсем другая философия и идеи, поэтому игрокам приходится перестраиваться. При этом важно добиваться положительных результатов, тогда работать будет намного легче.

Мы должны иметь преимущество во всех играх вне зависимости от соперника. Надо знать, когда мы должны играть быстро, а когда медленно. Но в целом сегодня я доволен игрой команды. Чувствовалось возвращение Дзюбы, было видно, что Жулиану быстро адаптируется к игре команды.