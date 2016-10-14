Мирча Луческу: "Наверное, Витсель понимает, что мы не могли отпустить его в последний день, не найдя замены"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул в эксклюзивном интервью "СЭ", что полузащитник Аксель Витсель очень хотел покинуть клуб в летнее трансферное окно. Специалист выразил мнение, что бельгийский хавбек понимает, почему питерцы не смогли отпустить его.

– Как повел себя Витсель после того, как сорвался его переход в "Ювентус"? - вопрос Луческу.

– Аксель очень хотел уйти. Я никогда не создаю препятствий, если вижу подобное желание. Предпочитаю работать с теми, кто действительно хочет выступать за нашу команду. Но ситуация требовала того, чтобы его заменил исполнитель столь же высокого уровня, ведь Витсель выступает на ключевой позиции. В первых матчах он выглядел не так хорошо, но сейчас действует как нужно – и в сборной Бельгии, и в "Зените". Наверное, Аксель тоже понимает, что мы не могли отпустить его в последний день, не найдя замены. Для меня важнее имидж и дела клуба, а не дела отдельного футболиста. (Сергей ЦИММЕРМАН, Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

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