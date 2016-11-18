Мирча Луческу: "Конечно, Дзюба готов сыграть с "Крыльями"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что участие Юрия Жиркова в предстоящей встрече пока под вопросом. Он добавил, что нападающий Артем Дзюба готов выйти на поле, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Проблема в центре защиты – главная?

– Для "Зенита" было бы лучше, если бы Новосельцев остался с нами во время паузы на игры сборных, чтобы он наигрывал связи с другими защитниками. Но хорошо и то, что он провел в сборной полноценный цикл и даже вышел во втором матче. Надеюсь, он готов. Важно, что успели восстановить Ломбертса. Надеемся на пару центральных защитников Ломбертс – Новосельцев. Завтра определимся с Жирковым. Сегодня он работает первый день.

– Может быть, стоит взять игроков из "Зенита-2"?

– У них своя программа. Они тоже нуждаются в очках. Впереди у "Зенита-2" важный матч с "Динамо". Мы никого не взяли из дубля. Только Чернова, который и так работал с нами.

– Что скажете о Лесовом?

– Рано говорить нем. Это молодой игрок, не надо много говорить о нем. Это большая ошибка. Давайте подождем. Лесовой – молодой перспективный мальчик.

– Дзюба готов играть?

– Готов, конечно!