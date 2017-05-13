Мирча Луческу: "Хотели повергнуть "Крылья" в шок"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 28-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:1) похвалил вратаря и отметил, что во втором тайме подопечные совершили несколько потерь.

– Планировали ли мы такое агрессивное начало? Да. Мы специально запланировали агрессивное начало, – отметил Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". – Все-таки у соперника была большая мотивация, хотели повергнуть его в шок.

В первом тайме мы создали несколько хороших моментов. Во втором тайме начали хорошо, но потом сбавили обороты и допустили несколько потерь. Соперник почувствовал себя увереннее. "Крылья" - сильная команда, с хорошими думающими игроками. Многие из них обладают отличным ударом. Однако хорошо сыграл Лунев, который несколько раз нас выручил.