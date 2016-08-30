Мирча Луческу: "Хочу выиграть чемпионат с "Зенитом", деньги меня не интересуют"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу, отвечая на вопросы болельщиков, заявил, что его главная цель – победа в чемпионате России с питерским клубом. Также наставник рассказал о первых впечатлениях от работы в России.

– В первую очередь, моя мотивация в "Зените" – выиграть чемпионат, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Луческу. – Кроме спортивной, никакой мотивации быть не может. Деньги меня не интересуют: за свою карьеру я заработал более чем достаточно. Поэтому для меня важны только результаты "Зенита".

Мы должны играть в атакующий комбинационный футбол. Естественно, наша игра не может не зависеть от действий соперника. Если мы столкнемся с командой, которая будет сильнее нас, которая заставит нас в первую очередь обороняться, мы будем это делать. Но я предпочитаю играть в атаку.

Пока что при мне "Зенит" сыграл только с ЦСКА и "Локомотивом". У меня еще не такой большой опыт работы в России, мне сложно сравнивать так называемые дерби, их накал. На данный момент я оцениваю все матчи одинаково, сделать какие-то выводы смогу позже.

В первую очередь тренер должен уметь донести до игроков свою философию. Естественно, это возможно только тогда, когда есть хорошие дружеские отношения. Добиться этого силой невозможно. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем, мы – одно целое.