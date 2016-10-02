16:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Главной задачей было восстановить игроков после матча с АЗ"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед матчем 9-го тура чемпионата России со "Спартаком" отметил, что главной задачей было восстановить игроков после АЗ.

– В первую очередь надо было восстановить игроков после матча Лиги Европы с АЗ, – сказал Луческу в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы проанализировали игру с АЗ и подготовились к "Спартаку". Отсутствие Шатова? Для нас важен этот игрок, и мы специально оставили его вне состава на матч с АЗ. Однако он получил травму, и сегодня его заменит другой футболист.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

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